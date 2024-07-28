29 июля предсказать погоду поможет морковная ботва

28.07.2024 | 17:05

Синоптики ожидают, что понедельник, 29 июля, станет в Пензенской области дождливым днем. Гроза или кратковременные осадки прогнозируются уже ночью.

По данным Приволжского УГМС, в темное время суток в регионе термометр покажет +12…+17 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, с порывами 8-13 м/с.

Утром температура воздуха составит +20…+23 градуса. Прогнозируется пасмурная погода. Днем в большинстве районов области ожидается дождь, возможна гроза.

Воздух прогреется до +22…+27 градусов. Направление и скорость ветра будут теми же, что и ночью.

29 июля в народном календаре Финогеев день. По приметам поникшая морковная ботва в эту дату предвещала дождь, а туман - появление грибов.