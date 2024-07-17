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Из жизни

18 июля настроение пензенцам может улучшить дождь

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В четверг, 18 июля, в Пензенской области вновь ожидается жара. Однако настроение и состояние многих жителей региона могут улучшить осадки. Их прогнозируют синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 18 июля ожидаются переменная облачность, температура воздуха +16…+18 градусов.

Днем синоптики обещают облачную погоду, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Термометры покажут +29…+34 градуса. Ветер будет дуть северо-западный, порывы 8-13 м/с.

18 июля на Руси отмечали Месяцев праздник. Среди традиций было наблюдение за «игрой» месяца на небе. Если луна светила ясно и была хорошо видна, то это предвещало сухую и теплую осень.

Ранее синоптики Приволжского УГМС пообещали жителям региона во второй половине текущей недели локальные кратковременные осадки, грозы. При этом температура воздуха останется пониженной.

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