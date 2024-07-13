14 июля жителей Пензенской области немного охладит северный ветер

13.07.2024 | 16:43

В Пензенской области в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается +9…+14 градусов. По прогнозам Приволжского УГМС, будет преимущественно без осадков, подует северный ветер с порывами до 7-12 м/с.

Утром синоптики обещают +16…+20 градусов и облачность с прояснениями. Днем осадков не предвидится, воздух прогреется до +27…+32.

Согласно народным приметам, если 14 июля ветер резко поменяет направление и усилится, то вскоре ожидается дождь.

Ранее синоптики отмечали, что сухую и теплую погоду в Пензенской области обеспечивает поле повышенного атмосферного давления. Прогнозируется, что ситуацию изменит приближающийся атмосферный фронт.