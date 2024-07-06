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Из жизни

7 июля в Пензенской области жара ненадолго отступит

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По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в воскресенье, 7 июля, в Пензенской области ожидаются грозы и температура воздуха до +31 градуса.

В ночь на 7-е число обещают переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Порывы северо-восточного ветра достигнут 9-14 м/с. Термометр покажет +15…+20 градусов.

Утром будет облачно с прояснениями и около +23. Днем прогнозируются кратковременный дождь, гроза, переменная облачность.

7 июля отмечается славянский праздник Иван Купала. Согласно народным приметам, дождь в этот день означает, что через неделю начнется жара, которая продержится до конца лета.

Ранее сообщалось, что в субботу по территории Пензенской области пройдет холодный атмосферный фронт, температура воздуха снизится.

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