7 июля в Пензенской области жара ненадолго отступит

06.07.2024 | 15:58

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в воскресенье, 7 июля, в Пензенской области ожидаются грозы и температура воздуха до +31 градуса.

В ночь на 7-е число обещают переменную облачность, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Порывы северо-восточного ветра достигнут 9-14 м/с. Термометр покажет +15…+20 градусов.

Утром будет облачно с прояснениями и около +23. Днем прогнозируются кратковременный дождь, гроза, переменная облачность.

7 июля отмечается славянский праздник Иван Купала. Согласно народным приметам, дождь в этот день означает, что через неделю начнется жара, которая продержится до конца лета.

Ранее сообщалось, что в субботу по территории Пензенской области пройдет холодный атмосферный фронт, температура воздуха снизится.