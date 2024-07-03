Пензенец лишился собаки из-за некачественной операции

03.07.2024 | 10:02

В Пензенской области ветеринарной клинике придется компенсировать клиенту моральный вред в связи с гибелью собаки и возместить расходы.

Хозяин больного животного заключил договор с клиникой, но после некачественно проведенной операции стало только хуже. Мужчина был вынужден обратиться в другие места, однако дополнительная дорогостоящая операция уже не смогла спасти питомца от смерти.

Потеряв собаку, пензенец направил в клинику претензию с требованием вернуть деньги, но ее проигнорировали.

Тогда мужчина, уверенный, что пес умер из-за первой некачественной операции, пошел в суд, попросив взыскать с ветеринаров материальный ущерб, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение его требований в добровольном порядке.

Экспертиза установила, что врач оценил состояние животного неадекватно, это привело к ошибочным действиям ветеринара и стало причиной смерти.

В итоге суд первой инстанции удовлетворил иск, а суд апелляционной инстанции позднее, когда ответчик подал жалобу, согласился с вынесенным решением. Этим дело не закончилось: представитель ветеринарной клиники обратился в Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов).

Но и там посчитали, что «оказание платных ветеринарных услуг ненадлежащего качества явилось следствием вынужденных расходов истца по оказанию ветеринарной помощи, а также имущественного вреда в результате утраты животного, поэтому выводы нижестоящих судов о взыскании убытков и компенсации морального вреда являются обоснованными».