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Из жизни

Кузнечанина заставили вспомнить о детях перед поездкой за границу

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36-летний кузнечанин чуть не лишился отпуска за границей из-за многотысячного долга перед двумя сыновьями. Он не хотел выплачивать им алименты, но пришлось.

На содержание детей мужчине нужно было отдавать по 80 000 рублей ежемесячно.

«Но выполнять условия договора должник не спешил, тем самым накопив задолженность в размере более 600 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

На кузнечанина составили протокол, также ему запретили выезд за пределы страны. Это сработало - желание провести отпуск за рубежом заставило его вспомнить о детях. Горожанин сразу же погасил весь долг вместе с исполнительским сбором.

Ранее приставам пришлось напугать бессоновского водителя, не желавшего отдавать деньги за штраф. Ему грозил арест.

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