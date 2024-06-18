Бессоновца пришлось напугать, чтобы он уплатил долг

18.06.2024 | 20:59

48-летний житель Бессоновского района выплатил долг, побоявшись лишиться свободы.

Мужчина не желал гасить штраф в размере более 30 000 рублей за лихое вождение и за это сперва получил наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Однако трудиться на благо общества должник тоже не спешил.

Тогда судебный пристав протоколом известил бессоновца о том, что на этот раз ему будет грозить уже административный арест на 15 суток.

«Испугавшись последствий, мужчина погасил задолженность в полном объеме и приступил к исполнению наказания в виде обязательных работ», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.