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Из жизни

4 апреля в Пензенской области ожидается ливень

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В четверг, 4 апреля, в Пензенской области местами прогнозируются дождь, ливень и даже гроза. Порывы южного ветра достигнут 14 м/с.

Согласно данным синоптиков Приволжского УГМС, в ночь на четверг температура воздуха +5...+10 градусов. В большинстве районов области ожидаются осадки.

Утром около +11 градусов, ливень. Днем погода немного успокоится, будет пасмурно. Термометр покажет +12...+17.

Вечером облачно с прояснениями, температура около +12 градусов.

Причина неустойчивой погоды в регионе - быстрая смена влияния антициклона и атмосферных фронтов северо-западного циклона. Поэтому солнечные дни будут чередоваться с пасмурными и дождливыми. Настроение пензенцам испортит порывистый ветер.

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