28 марта в Пензенской области прогнозируется ветреная погода

27.03.2024 | 22:00

В Пензенской области сохраняется желтый уровень погодной опасности. В четверг, 28 марта, в регионе прогнозируются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с.

В ГУ МЧС России по области попросили жителей быть внимательными и осторожными.

По данным Приволжского гидрометеоцентра, в ночь на четверг столбик термометра опустится до -1…-6 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Днем синоптики тоже не обещают дождь. Воздух прогреется до +5…+10. Вечером будет ясно, температура +2…+5.

Ранее метеорологи предупреждали, что 28-го числа в Пензенской области антициклон сменит южный циклон, осадки прекратятся.