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Из жизни

Кузнечанину пришили два пальца из потерянных четырех

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Врачи клинической больницы имени Г. А. Захарьина в Пензе пришили пациенту из Кузнецка большой и указательный пальцы левой руки, которых он лишился, получив травму на производстве.

Сначала пострадавший обратился в межрайонную больницу, там приняли решение отправить его в травматологический центр в Пензу.

«Ампутированные пальцы были грамотно транспортированы, что и дало возможность их реплантировать (хирургически приживить на прежнем месте. - Прим. ред.)», - сообщили в минздраве.

Когда молодой человек приехал в Пензу, на руке у него оставался только мизинец.

«Несмотря на то что ампутант был упакован и доставлен своевременно и грамотно, реплантацию можно было провести только первого и второго пальцев. Третий и четвертый, к сожалению, восстановлению не подлежали. Но в любом случае это лучший вариант для молодого человека», - отметил завотделением травматологии № 2 больницы имени Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

Сейчас кузнечанин чувствует себя удовлетворительно. Ему предстоит еще несколько операций, чтобы максимально восстановить функцию кисти.

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Источник — фото областного минздрава
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