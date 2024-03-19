Тамалинца обязали расплатиться за убийство лося

19.03.2024 | 20:57

Житель Тамалинского района заплатит крупную сумму за убийство лося. Такое решение принял суд, куда обратилось Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В сроки, когда охота запрещена, мужчина, не имея разрешения, добыл самца лося. За это его в рамках Уголовного кодекса РФ приговорили к полутора годам исправительных работ.

По закону необходимо было также возместить нанесенный охотничьим ресурсам ущерб. В частности за самца лося следует заплатить 240 000 рублей.

80 000 тамалинец отдал сам, оставшуюся часть (160 000 рублей) минлесхоз потребовал с него через суд.

Иск был удовлетворен, средства взысканы в пользу бюджета Тамалинского района, сообщили в пресс-службе местного суда.