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Из жизни

В Пензенской области следующая неделя будет пасмурной, но теплой

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В ночь на понедельник, 18 марта, в Пензенской области термометр покажет -3…-8 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер северо-восточный с порывами 6-11 м/с.

Об этом сообщили в Приволжском гидрометеоцентре.

Утром пасмурно, около -3…-1 градуса. Днем потеплеет до +1…+6. Будет преимущественно без осадков. Порывы северо-восточного ветра до 11 м/с.

В целом на предпоследней неделе марта синоптики обещают ночной мороз -4…-8 градусов, днем температура поднимется до +4…+5.

Солнце редко будет радовать пензенцев, в основном прогнозируется пасмурная погода, но без существенных осадков.

В следующие выходные облачно, ночью 0…+2, днем +5…+6.

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