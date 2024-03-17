В Пензенской области следующая неделя будет пасмурной, но теплой

17.03.2024 | 17:12

В ночь на понедельник, 18 марта, в Пензенской области термометр покажет -3…-8 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер северо-восточный с порывами 6-11 м/с.

Об этом сообщили в Приволжском гидрометеоцентре.

Утром пасмурно, около -3…-1 градуса. Днем потеплеет до +1…+6. Будет преимущественно без осадков. Порывы северо-восточного ветра до 11 м/с.

В целом на предпоследней неделе марта синоптики обещают ночной мороз -4…-8 градусов, днем температура поднимется до +4…+5.

Солнце редко будет радовать пензенцев, в основном прогнозируется пасмурная погода, но без существенных осадков.

В следующие выходные облачно, ночью 0…+2, днем +5…+6.