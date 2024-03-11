12 марта - единственный на этой рабочей неделе день со снегопадом

11.03.2024 | 21:31

12 марта в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой мокрый снег. Прогноз дали специалисты регионального гидрометеоцентра.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -8...-10 градусов, днем воздух прогреется до 0...+2, вечером температура вновь опустится до -9...-11.

Сначала будет дуть умеренный западный ветер, затем направление изменится на северо-западное с порывами до 11 метров в секунду.

«На рабочей масленичной неделе природа преподнесет жителям Пензенской губернии свой праздничный подарок. Лидирующие позиции в погодообразовании останутся за антициклоном, поэтому на улице будет преобладать солнечная погода.

Небольшие осадки ожидаются лишь во вторник, в оставшиеся дни без осадков. В ночные часы по-прежнему морозно, а вот днем под лучами весеннего теплого солнца воздух станет прогреваться до положительных значений», - предупредили в Приволжском УГМС.