Сетевое издание|18+|Понедельник|11 мар 2024|22:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
 

Из жизни

12 марта - единственный на этой рабочей неделе день со снегопадом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


12 марта в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой мокрый снег. Прогноз дали специалисты регионального гидрометеоцентра.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -8...-10 градусов, днем воздух прогреется до 0...+2, вечером температура вновь опустится до -9...-11.

Сначала будет дуть умеренный западный ветер, затем направление изменится на северо-западное с порывами до 11 метров в секунду.

«На рабочей масленичной неделе природа преподнесет жителям Пензенской губернии свой праздничный подарок. Лидирующие позиции в погодообразовании останутся за антициклоном, поэтому на улице будет преобладать солнечная погода.

Небольшие осадки ожидаются лишь во вторник, в оставшиеся дни без осадков. В ночные часы по-прежнему морозно, а вот днем под лучами весеннего теплого солнца воздух станет прогреваться до положительных значений», - предупредили в Приволжском УГМС.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте