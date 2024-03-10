На предстоящей неделе пензенцам обещают плюсовую температуру днем

10.03.2024 | 15:33

В Пензенской области в ночь на понедельник, 11 марта, ожидается небольшой снег. Термометр покажет -11…-16. Местами мороз будет до -21.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Днем в понедельник возможен небольшой снегопад, переменная облачность. Температура -1…-6. Ветер будет дуть северо-западный, порывы 7-12 м/с.

Во вторник синоптики обещают около нуля днем, снег. Ночью -10…-11 градусов. В среду и четверг еще немного потеплеет. В светлое время суток +1…+2, ночью -8…-10.

В пятницу снег станет таять еще более активно, поскольку днем ожидается +3…+4, переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -8.

В выходные тоже переменная облачность, без осадков, дневная температура около +3…+4 градуса.