9 марта жителей Пензенской области ждет мокрый снег

08.03.2024 | 15:49

В субботу, 9 марта, в Пензенской области ожидаются переменная облачность и снег. Прогноз опубликован на сайте Приволжского УГМС.

По данным синоптиков в ночь на субботу столбики термометров покажут -6...-11 градусов, а днем поднимутся до отметок -5...0.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Ожидается небольшой мокрый снег.

Потепление в Пензенскую область не спешит. В ночь на воскресенье температура снова понизится - в пределах до -16.

Однако синоптики обещают, что на следующей неделе термометры покажут плюсовые значения.