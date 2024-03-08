9 марта жителей Пензенской области ждет мокрый снег

В субботу, 9 марта, в Пензенской области ожидаются переменная облачность и снег. Прогноз опубликован на сайте Приволжского УГМС.
По данным синоптиков в ночь на субботу столбики термометров покажут -6...-11 градусов, а днем поднимутся до отметок -5...0.
Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Ожидается небольшой мокрый снег.
Потепление в Пензенскую область не спешит. В ночь на воскресенье температура снова понизится - в пределах до -16.
Однако синоптики обещают, что на следующей неделе термометры покажут плюсовые значения.
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