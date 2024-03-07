В Пензе продают детский стул Егора Крида

07.03.2024 | 13:02

В Пензе продают стул артиста-земляка Егора Крида. Предложение появилось на одном из сайтов объявлений.

Автор сообщает, что получил предмет мебели от певца.

«Продаю стул, на котором в детстве сидел Егор Крид, лично достался от него», - рассказал пользователь.

Объявление опубликовано 25 февраля и за это время набрало почти 3 000 просмотров. Судя по тому, что оно еще в доступе, на покупку никто не решился.

За стул Егора Крида пензенец просит 25 000 рублей.