В Пензенской области пока не отступают ночные морозы

06.03.2024 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 7 марта, ожидается мороз местами до -24 градусов. Осадков не прогнозируется, сообщили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

Утром в четверг малооблачно, около -15 градусов. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Термометры покажут 0…-5. Ветер западный, порывы 6-11 м/с.

Вечером ожидается ясная погода, около -8 градусов.

Согласно народным наблюдениям, 7 марта сороки должны начать обустраивать гнезда в лесах, а тетерева - готовиться к запевкам.

Ранее синоптики рассказали, что в Пензенской области пока господствует антициклон. Именно он принес ночной мороз.