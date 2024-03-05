6 марта пензенцам следует приготовиться к усилению морозов

05.03.2024 | 22:00

6 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды подготовили специалисты регионального гидрометеоцентра.

В ночь на среду возможен снег, термометры покажут -10...-12 градусов. Днем - без существенных осадков, но выше нуля температура не поднимется, -1...-3. К вечеру существенно похолодает, мороз усилится до -17...-19 градусов.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер - от слабого до умеренного с порывами до 11 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные явления не прогнозируются.

В народном календаре 6 марта - Маврикиев день. Считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: птицы появились раньше обычного - к скорой весне.