6 марта пензенцам следует приготовиться к усилению морозов

6 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность. Прогноз погоды подготовили специалисты регионального гидрометеоцентра.
В ночь на среду возможен снег, термометры покажут -10...-12 градусов. Днем - без существенных осадков, но выше нуля температура не поднимется, -1...-3. К вечеру существенно похолодает, мороз усилится до -17...-19 градусов.
На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер - от слабого до умеренного с порывами до 11 метров в секунду.
Неблагоприятные погодные явления не прогнозируются.
В народном календаре 6 марта - Маврикиев день. Считалось, что именно на Маврикия прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. При этом подмечали: птицы появились раньше обычного - к скорой весне.
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