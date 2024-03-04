Синоптики предупредили пензенцев о погодной опасности 5 марта

04.03.2024 | 22:00

На вторник, 5 марта, в Пензенской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина - туман ночью и утром с видимостью 500 метров и менее.

В темное время суток ожидается -13...-15 градусов, днем потеплеет, но до плюсовых отметок не дойдет (-1...-3), вечером похолодает до -9...-11. На протяжении суток будет дуть неустойчивый слабый ветер переменных направлений.

«На первой рабочей неделе марта в Сурском крае продолжит господствовать антициклон. Однако из-за близости атмосферных фронтов в отдельные дни местами пройдут небольшие осадки в виде снега.

При этом в ночные часы все так же умеренно морозно, да и днем столбик термометра расположится в области отрицательных значений», - сообщила начальник отдела прогнозирования Приволжского УГМС Светлана Иванкова.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.