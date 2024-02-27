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Из жизни

В Пензенской области сохранится влияние антициклона

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28 февраля в Пензенской области сохранится та же погода, что была в начале недели: ожидается переменная облачность без существенных осадков.

В ночь на среду уличные термометры покажут -13...-15 градусов, днем станет значительно теплее - до -1...-3, а к вечеру прогнозируется -9...-11.

На протяжении суток будет дуть умеренный южный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

На погоду продолжит влиять антициклон, поэтому днем на улице будет солнечно и сухо, а в ночные часы морозно.

В народном календаре 28 февраля - Онисим Овчарник. В старину верили: на Онисима зима борется с весной. И последняя будет долгой, если в этот день еще висят большие сосульки.

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