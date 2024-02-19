В Пензенской области северный ветер сменится южным

Во вторник, 20 февраля, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом жителей предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.
В ночь на 20-е число столбики термометров дойдут до отметки -10...-12 градусов, днем воздух прогреется до -3...-5. Осадков не ожидается.
В темное время суток будет дуть северный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Затем он сменится южным.
В народном календаре 20 февраля - День Луки, Могущница. Предки наблюдали за ветром и считали, что если он поднимется к полудню, то сулит урожай яровых.
Также следили, не грянет ли зимний гром. Люди считали его знаком, предвещающим плохой сенокос.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀