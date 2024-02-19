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Из жизни

В Пензенской области северный ветер сменится южным

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Во вторник, 20 февраля, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом жителей предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.

В ночь на 20-е число столбики термометров дойдут до отметки -10...-12 градусов, днем воздух прогреется до -3...-5. Осадков не ожидается.

В темное время суток будет дуть северный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Затем он сменится южным.

В народном календаре 20 февраля - День Луки, Могущница. Предки наблюдали за ветром и считали, что если он поднимется к полудню, то сулит урожай яровых.

Также следили, не грянет ли зимний гром. Люди считали его знаком, предвещающим плохой сенокос.

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