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Из жизни

14 февраля пензенцам стоит приготовиться к морозам

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В среду, 14 февраля, в Пензенской области ожидаются переменная облачность и минусовые температуры. Прогноз составили специалисты регионального гидрометеоцентра.

Ночью на улице похолодает до -14...-16 градусов, возможен небольшой снег. Днем термометры покажут -8...-10, осадки прекратятся. К вечеру температура опустится до -21...-23 градусов.

На протяжении суток будет дуть умеренный северо-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Ранее синоптики объяснили, что в середине рабочей недели на смену циклону с плюсовыми отметками придет холодный антициклон.

Его характерными особенностями будут отсутствие осадков и существенное усиление морозов.

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