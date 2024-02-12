Бессоновец отсудил деньги за протекший теплый пол

12.02.2024 | 11:33

Житель Бессоновского района через суд добился компенсации морального вреда за протечку системы теплого пола.

В январе 2022 года мужчина заключил с одной из фирм договор розничной поставки материалов для укладки теплого пола в своем доме. Представитель компании смонтировал систему и предоставил гарантию на работу.

Через год проявилась протечка. Мужчина направил в фирму претензию с требованием возместить убытки, но его проигнорировали. Тогда он обратился в суд.

При разрешении спора судья встал на сторону истца, отметив, что «результат выполненной работы должен в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода».

В итоге с ответчика взыскали 296 620 рублей за протечку, 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на оценку, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.