31 января на Пензенскую область опустится туман

В среду, 31 января, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Об этом предупредили специалисты регионального гидрометеоцентра.
В ночь на 31-е за окном будет -6...-8 градусов, днем чуть теплее - до -2...-4, к вечеру прогнозируется -5...-7.
В течение суток северо-западный умеренный ветер сменится юго-западным с порывами до 11 метров в секунду.
31 января местами по региону ожидается туман с видимостью до 500 метров. Из-за этого объявлен желтый уровень погодной опасности.
Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.
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