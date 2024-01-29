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Из жизни

Коммунальщики почистили тротуар после жалобы пензячки

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Гора снега на тротуаре улицы Володарского в Пензе настолько возмутила горожанку, пользующуюся этим участком дороги, что она пожаловалась на нее в Telegram.

Коммунальщики почистили тротуар после жалобы пензячки

«На улице Володарского навалили большую гору снега прямо посреди тротуара, высота примерно 0,5 метра. Как передвигаться пенсионерам и мамам с колясками, я не представляю? И это центральная улица», - поделилась девушка в понедельник, 29 января, в канале PenzaInform.

Коммунальщики почистили тротуар после жалобы пензячки

Другие горожане в комментариях написали, что подобных сугробов в центре немало, а также посоветовали и вовсе не пользоваться тротуаром на Володарского зимой, указав на возможность падения снега с крыш.

На жалобу оперативно отреагировали и в управлении ЖКХ. Проблему устранили в течение нескольких часов.

«В настоящее время участок тротуара на ул. Володарского очищен от снега. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщили в администрации Пензы.

Коммунальщики почистили тротуар после жалобы пензячки

На свежей фотографии улицы видно, что теперь там не узкая тропа, могут одновременно передвигаться несколько человек.

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Источник — фото 4 - администрации Пензы
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