Коммунальщики почистили тротуар после жалобы пензячки

29.01.2024 | 19:38

Гора снега на тротуаре улицы Володарского в Пензе настолько возмутила горожанку, пользующуюся этим участком дороги, что она пожаловалась на нее в Telegram.

«На улице Володарского навалили большую гору снега прямо посреди тротуара, высота примерно 0,5 метра. Как передвигаться пенсионерам и мамам с колясками, я не представляю? И это центральная улица», - поделилась девушка в понедельник, 29 января, в канале PenzaInform.

Другие горожане в комментариях написали, что подобных сугробов в центре немало, а также посоветовали и вовсе не пользоваться тротуаром на Володарского зимой, указав на возможность падения снега с крыш.

На жалобу оперативно отреагировали и в управлении ЖКХ. Проблему устранили в течение нескольких часов.

«В настоящее время участок тротуара на ул. Володарского очищен от снега. Приносим извинения за доставленные неудобства», - сообщили в администрации Пензы.

На свежей фотографии улицы видно, что теперь там не узкая тропа, могут одновременно передвигаться несколько человек.