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Из жизни

Приставы заставили жителя Нижнего Ломова наладить отношения с дочерью

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48-летний житель Нижнего Ломова не платил алименты на содержание дочери и был уверен, что не понесет за это никакой ответственности. Однако местные судебные приставы сумели его разубедить.

«По решению суда мужчина обязан финансово помогать своему ребенку, однако гражданин был не в состоянии содержать не то что дочь, но и себя, накопив задолженность более 100 000 рублей», - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

От приставов нижнеломовец скрывался. Тем не менее им удалось встретиться: мужчину заметили в гостях у друга, когда пришли к другому должнику.

На неплательщика алиментов составили протокол. Суд назначил ему наказание в виде 120 суток обязательных работ.

«Мужчина, осознав серьезность своего положения и не желая постоянно трудиться бесплатно, принял меры к трудоустройству и наладил отношения с дочерью», - сообщили в управлении.

Ранее 41-летняя пензячка попала под арест за неуплату алиментов 12-летнему сыну. Она задолжала ему более 300 000 рублей.

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