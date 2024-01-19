Пензячку арестовали за долги перед 12-летним сыном

41-летняя пензячка попала под арест за неуплату алиментов 12-летнему сыну. Она задолжала ему более 300 тысяч рублей.
Платить алименты женщину обязал суд. Пока мальчик жил с отцом, мать должна была отдавать 25% заработка, но вела разгульный образ жизни, нигде не трудилась и не имела постоянного места жительства. Так и накопился долг.
Тогда на пензячку составили протокол.
«Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.
Горожанку такое не устроило. Она проигнорировала решение суда и продолжила уклоняться от уплаты, думая, что все сойдет с рук. Однако вслед за этим на нее завели уголовное дело.
Суд рассмотрел материалы и вынес приговор: трое суток ареста. Если в течение 4 месяцев мать не начнет платить алименты, то отправится в колонию.
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