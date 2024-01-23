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Из жизни

24 января пензенцам стоит подготовиться к усилению ветра

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В среду, 24 января, в Пензенской области ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой снег.

По прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, в ночь на 24-е число за окном будет -13...-17 градусов, днем воздух прогреется до -5...-7, вечером термометры покажут -8...-10.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду (ночью и утром). Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Курс на потепление связан с тем, что на смену холодному антициклону пришли атмосферные фронты атлантического циклона, обещающие дальнейшее повышение температуры.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

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