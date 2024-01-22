Суд обязал пензенца пользоваться центральным отоплением

22.01.2024 | 19:21

Житель многоквартирного дома с центральным отоплением в Железнодорожном районе Пензы установил у себя двухконтурный газовый отопительный котел и пользовался им 10 лет. А теперь ему придется демонтировать всю созданную систему.

С иском в суд обратилось городское управление градостроительства и архитектуры. Оно указало, что собственник самовольно переустроил жилье, отключив квартиру от центрального отопления и поставив котел в кухне-столовой.

Владелец котла подал встречный иск. Он отметил, что организовал в своей квартире индивидуальную систему отопления из-за низкого температурного режима в центральной и получил на это согласие от ТСЖ. ООО «Пензатехногаз» разработало для него проект установки котла и газового счетчика. Работы были выполнены в соответствии с документацией, что подтверждает справка от ОАО «Метан».

Пензенец пояснил, что не знал о процедуре согласования переустройства системы отопления с городской администрацией, не создал угрозу жизни или здоровью соседей и на протяжении более 10 лет другие собственники помещений в доме не возражали против индивидуального газового отопления в его квартире.

Однако в материалах дела оказалось письменное заявление от жильцов, несогласных с установкой газового оборудования.

Изучив документы, суд встал на сторону управления. «Отключение квартиры в многоквартирном доме от центральной системы отопления с установкой индивидуального источника отопления предполагает изменение общедомовой инженерной системы отопления, относящейся к общему имуществу многоквартирного дома. На проведение такого переустройства должно быть получено согласие всех собственников помещений», - объяснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Пензенцу придется привести квартиру в первоначальное состояние - восстановить систему центрального отопления и наружную стену дома (он вывел дымоход на улицу через наружную стену).

Горожанин обжаловал это решение, но областной суд и Первый кассационный суд общей юрисдикции оставили его без изменения.