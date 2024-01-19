Сетевое издание|18+|Суббота|20 янв 2024|00:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Синоптики рассказали, когда ждать усиления морозов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 20 января, жителей Пензенской области снова ждут плюсовые температуры и дождь. Погода будет облачной, осадки временами сильные. Таков прогноз регионального гидрометеоцентра.

В ночь на 20-е число термометры покажут -1...+1. Днем температура воздуха поднимется на 1 градус - до 0...+2. Вечером окажется значительно холоднее - до -9...-11.

На протяжении суток будет дуть умеренный ветер - сначала с юга, затем с запада, его порывы местами достигнут 15-18 метров в секунду.

«В предстоящие выходные Сурский край будет находиться под преобладающим влиянием циклона. Сохранятся осадки смешанного характера, местами с порывистым ветром и гололедными явлениями, температурный режим останется повышенным.

Но уже в понедельник лидирующие позиции займет холодный антициклон. Осадки прекратятся, а вот морозы существенно усилятся», - предупредили в Приволжском УГМС.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте