Синоптики рассказали, когда ждать усиления морозов

19.01.2024 | 22:00

В субботу, 20 января, жителей Пензенской области снова ждут плюсовые температуры и дождь. Погода будет облачной, осадки временами сильные. Таков прогноз регионального гидрометеоцентра.

В ночь на 20-е число термометры покажут -1...+1. Днем температура воздуха поднимется на 1 градус - до 0...+2. Вечером окажется значительно холоднее - до -9...-11.

На протяжении суток будет дуть умеренный ветер - сначала с юга, затем с запада, его порывы местами достигнут 15-18 метров в секунду.

«В предстоящие выходные Сурский край будет находиться под преобладающим влиянием циклона. Сохранятся осадки смешанного характера, местами с порывистым ветром и гололедными явлениями, температурный режим останется повышенным.

Но уже в понедельник лидирующие позиции займет холодный антициклон. Осадки прекратятся, а вот морозы существенно усилятся», - предупредили в Приволжском УГМС.