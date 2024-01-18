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Из жизни

В Пензе пес-джентльмен уступил жилье бездомной матери с детьми

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Удивительную историю рассказала в среду, 17 января, жительница Пензы, проживающая на улице Надежды (микрорайон Заря).

В Пензе пес-джентльмен уступил жилье бездомной матери с детьми

«Сегодня наш дворовый пес ночевал на улице и в итоге покрылся ледяной коркой. Как оказалось, это было неспроста. Внутри у него самое доброе сердце на свете. Все дело в том, что в его будку на ночь пришла бездомная собака и принесла с собой кутят. Мать спасла их, спрятав от мороза и ледяного ветра. А наш пес не только уступил место бездомным, да и еще охранял их на улице», - рассказала пензячка.

В Пензе пес-джентльмен уступил жилье бездомной матери с детьми

Читатели назвали пса джентльменом. Многие признались, что его поведение поразило их своим благородством.

В Пензе пес-джентльмен уступил жилье бездомной матери с детьми

«Я сейчас расплачусь», «Это лучшее, что я прочла за много дней», «Как приятно читать такие новости», «Пост зашкаливает своей добротой и милотой», - пишут они.

Также в комментариях говорится, что щенкам ищут хозяев и одного уже пристроили в добрые руки.

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Источник — фото «Пенза новости»
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