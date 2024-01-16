Сердобчанин заплатил за пьяную езду своим автомобилем

16.01.2024 | 18:46

38-летний житель Сердобска лишился своего Volkswagen Polo из-за пристрастия к пьяной езде.

19 ноября прошлого года нетрезвый мужчина привлек внимание сотрудников ДПС. Его остановили, от медицинского освидетельствования он отказался.

При проверке информации правоохранители выяснили, что месяц назад сердобчанин уже привлекался к административной ответственности по той же причине. Тогда его лишили прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 30 000 рублей.

В этот раз в отношении нарушителя возбудили дело по статье Уголовного кодекса РФ.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением возможности управлять транспортом на 2 года.

«Кроме того, любителю нетрезвого вождения пришлось расстаться и с транспортным средством, которое использовалось при совершении преступления, - суд конфисковал автомобиль», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.