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Из жизни

Пензенцам рассказали, как вернуть забытую в троллейбусе вещь

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В Министерстве цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области констатировали, что пассажиры нередко забывают свои вещи в троллейбусах. Чаще всего люди оставляют сумки, пакеты, зонты, рюкзаки, перчатки и шапки.

Предмет может представлять реальную ценность для ее забывчивого хозяина, быть незаменимым в учебе, работе или быту. Неожиданно расставшись с ним, человек расстраивается.

Но не все потеряно, говорят в минцифры: забытую в троллейбусе вещь можно вернуть себе.

Для этого нужно либо позвонить по номеру 8 (8412) 42-13-10, либо написать на электронную почту universalservis58@mail.ru и описать предмет.

«В случае его обнаружения с вами обязательно свяжутся», - пообещали в министерстве.

Тех, кто, напротив, обнаружил в салоне оставленную кем-то вещь, просят незамедлительно сообщить об этом водителю.

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