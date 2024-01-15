Протечки на Байдукова и Революционной взяты в работу

15.01.2024 | 10:53

Пензенцы заполнили соцсети жалобами на порывы на сетях, из-за которых становятся непроездными городские дороги. Речь идет об улицах Революционной и Байдукова.

На первой по краю проезжей части бежит ручей, на второй посреди дороги появился ледяной нарост.

«Видел огромнейший ледяной нарост на проезжей части по ул. Байдукова. Очень опасный участок дороги, будьте аккуратнее», «Вулкан у радиозавода вырос больше метра в высоту. Скоро машины будут объезжать его по тротуару. Осторожно», «Самое веселое начинается вечером, когда там фуры зависают», «Это прорыв во всех смыслах», - пишут пензенцы.

Одни предположили, что проблемы не решаются из-за дефицита кадров у коммунальщиков, другие - что ремонт невозможен из-за морозов: трубы замерзнут во время перекрытия.

Ситуацию прокомментировали в Горводоканале. «Сегодня, в понедельник, 15 января, оба названных участка (на Байдукова, 2, и Революционной, 31) взяты в работу», - сообщили в организации.