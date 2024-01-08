На смену холодному антициклону в Пензу придут атмосферные фронты

08.01.2024 | 17:02

Во вторник, 9 января, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой снег.

В ночь на 9-е число прогнозируется -23...-28 градусов, днем температура воздуха поднимется до -12...-17. К вечеру термометр покажет -16...-21.

На протяжении суток будет дуть западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду, потом он сменится на чуть более резкий юго-западный.

«На первой рабочей неделе на территории Пензенской области ожидается неустойчивый характер погоды. На смену холодному антициклону будут приходить атмосферные фронты.

Поэтому морозные и ясные дни станут сменяться снегом различной интенсивности с усилением ветра и ослаблением морозов», - сообщили специалисты Приволжского УГМС.