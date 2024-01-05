Водитель из Казахстана застрял на трассе в Пензенской области

Водитель из Казахстана попал в сложную ситуацию на участке трассы М-5 в Мокшанском районе.
Мужчина направлялся в Москву, но застрял в Пензенской области: на 573-м километре дороги у его «Газели» отсоединилось колесо, продолжать движение было невозможно.
Стоявшую машину заметили сотрудники ДПС, находившиеся в патруле. Инспекторы подъехали к водителю и предложили помощь.
Шофер рассказал, что внезапно произошла деформация шпилек крепления заднего правого колеса, из-за чего оно отлетело.
«Сотрудники Госавтоинспекции предоставили водителю набор инструментов и помогли устранить поломку на месте. Автолюбитель поблагодарил полицейских за помощь и безопасно продолжил свой путь», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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