Водитель из Казахстана застрял на трассе в Пензенской области

05.01.2024 | 11:07

Водитель из Казахстана попал в сложную ситуацию на участке трассы М-5 в Мокшанском районе.

Мужчина направлялся в Москву, но застрял в Пензенской области: на 573-м километре дороги у его «Газели» отсоединилось колесо, продолжать движение было невозможно.

Стоявшую машину заметили сотрудники ДПС, находившиеся в патруле. Инспекторы подъехали к водителю и предложили помощь.

Шофер рассказал, что внезапно произошла деформация шпилек крепления заднего правого колеса, из-за чего оно отлетело.

«Сотрудники Госавтоинспекции предоставили водителю набор инструментов и помогли устранить поломку на месте. Автолюбитель поблагодарил полицейских за помощь и безопасно продолжил свой путь», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.