Стоит ли пензенцам ждать отступления холодов: прогноз синоптиков

05.01.2024 | 12:51

В середине этой недели жители Пензенской области столкнулись со значительным понижением температуры воздуха. Резкое похолодание было связано с пришедшим в регион антициклоном, термометр показывал на 4-6 градусов меньше климатической нормы.

В пятницу, 5 января, специалисты центра «Фобос» сообщили, что накануне стужа вышла на пик, но уже начинает слабеть, с запада будет пробиваться потепление. Однако Пензенский регион оно пока, скорее всего, не затронет.

«По сравнению с четвергом сегодня днем граница 20-градусных морозов сместится на 300 километров к востоку. Выше этой отметки температура поднимется, например, в центральных областях. Правда, в то же самое время холода начнут захватывать Поволжье и Южный Урал.

Все это - следствие влияния циклонов, один из которых направит в Европейскую Россию поток атлантического тепла из Европы, а другой, уходящий в Сибирь, напротив, переместит основное направление арктического вторжения на восток», - уточнили синоптики.

Так, если в западной части Русской равнины к началу следующей недели температура окажется близка к нормальным климатическим показателям, а на Северо-Западе даже превысит их, то в Поволжье (к которому относится в том числе Пензенская область) будет более чем на 10 градусов ниже нормы.

8 января днем, к примеру, ожидается до -21 градуса, 9 января ночью - до -29. Ясная погода будет чередоваться с сильным туманом.