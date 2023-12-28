Кузнечанина вынудили дать денег на 9-летнего ребенка

28.12.2023 | 18:51

Житель Кузнецка едва не оказался на скамье подсудимых из-за того, что не желал ежемесячно отдавать четверть дохода на содержание своего 9-летнего ребенка.

Мужчина не платил алименты с первых месяцев после соответствующего решения суда. Таким образом он накопил долг более чем в 900 000 рублей.

За дело взялись приставы. Сначала они составили на мужчину административный протокол, по рассмотрении которого суд отправил нерадивого отца под арест на 10 суток.

«Лишение свободы воспитательного эффекта не дало - долг только увеличился. А вот возбуждение уголовного дела заставило мужчину принять меры», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Кузнечанин погасил задолженность и избежал ответственности по статье УК.

Ранее житель села Лопатино остался без заграничного отпуска из-за долгов по кредитам. Мужчину не пустили дальше аэропорта: пристав применил комплекс мер принудительного взыскания, в том числе ограничение на выезд за пределы России.