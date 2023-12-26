27 декабря ожидаются снег и комфортная температура

В среду, 27 декабря, в Пензенской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега. Такой прогноз сделали специалисты регионального гидрометцентра.
Ночью за окном будет -3...-5 градусов, подует умеренный ветер с востока, днем воздух прогреется до +1, а ветер сменит направление на южное.
Опасные природные явления не предвидятся.
Синоптики предупреждают: холодный воздух начнет поставляться в регион только после того, как ветер поменяет свое направление с южной четверти на северо-западную.
Пока область остается под влиянием поля пониженного атмосферного давления, однако мокрый снег, падавший во время зимней оттепели, уже сменился обычным.
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