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Из жизни

27 декабря ожидаются снег и комфортная температура

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В среду, 27 декабря, в Пензенской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега. Такой прогноз сделали специалисты регионального гидрометцентра.

Ночью за окном будет -3...-5 градусов, подует умеренный ветер с востока, днем воздух прогреется до +1, а ветер сменит направление на южное.

Опасные природные явления не предвидятся.

Синоптики предупреждают: холодный воздух начнет поставляться в регион только после того, как ветер поменяет свое направление с южной четверти на северо-западную.

Пока область остается под влиянием поля пониженного атмосферного давления, однако мокрый снег, падавший во время зимней оттепели, уже сменился обычным.

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