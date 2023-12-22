Житель Иссы остался без своей иномарки и свободы

44-летний житель Иссы остался без свободы и автомобиля из-за пристрастия к пьяной езде.
С 2018 по 2021 год мужчину трижды привлекали к ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, но должных выводов для себя он так и не сделал.
Вечером 30 июля этого года на дороге Исса - Каменный Брод он снова попался сотрудникам ГИБДД, будучи подшофе, на своем Nissan Almera. При освидетельствовании наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе подтвердилось.
«Суд отменил условную меру осуждения по предыдущему приговору и по совокупности назначил наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет и 9 месяцев», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Принадлежавший мужчине Nissan конфисковали в доход государства.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области растет число дел, связанных с конфискацией автомобилей у владельцев. Так, если за полгода 2022-го, то есть с тех пор как мера начала применяться, таких решений было 14, то за три квартала 2023-го - уже 38.
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