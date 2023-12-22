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Из жизни

Житель Иссы остался без своей иномарки и свободы

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44-летний житель Иссы остался без свободы и автомобиля из-за пристрастия к пьяной езде.

С 2018 по 2021 год мужчину трижды привлекали к ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, но должных выводов для себя он так и не сделал.

Вечером 30 июля этого года на дороге Исса - Каменный Брод он снова попался сотрудникам ГИБДД, будучи подшофе, на своем Nissan Almera. При освидетельствовании наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе подтвердилось.

«Суд отменил условную меру осуждения по предыдущему приговору и по совокупности назначил наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет и 9 месяцев», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Принадлежавший мужчине Nissan конфисковали в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области растет число дел, связанных с конфискацией автомобилей у владельцев. Так, если за полгода 2022-го, то есть с тех пор как мера начала применяться, таких решений было 14, то за три квартала 2023-го - уже 38.

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