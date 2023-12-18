В Пензе подростки развлекаются, ложась перед автомобилями

18.12.2023 | 07:52

В воскресенье, 17 декабря, в пензенском микрорайоне Арбеково случился инцидент: подросток улегся на проезжей части перед автомобилями.

Видеозапись с места событий появилась в Сети. На кадрах видно, что пешеходы на зеленый сигнал светофора переходят проезжую часть. Внезапно на дорогу выбегает подросток и ложится на асфальт. Через несколько секунд, когда одна из машин трогается с места, он поднимается и исчезает.

«Переход проспекта Строителей у ТЦ «Берлин». Группа подростков решила поразвлекаться и лечь поперек проезжей части, видимо желая получить острые ощущения» , - описал ситуацию автор.

Он также добавил, что остановился, подошел к парням и сделал замечание.

«Меня проигнорировали. Мало того, отойдя на расстояние около 50 метров, обматерили, послали и побежали. Но, по кармическому совпадению, «храбрец» потерял свою белую балаклаву. Я отдал ее в полицейский участок», - добавил автовладелец.

Он предложил родителям подростков связаться с ним, чтобы «невоспитанные молодые люди» принесли извинения.

Комментаторы жестко осудили такое поведение. Некоторые из них предположили, что подростки находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«В моем детстве за такие фокусы можно было и люлей получить не хило. Да и сейчас, думаю, было бы очень актуально», - написал один из них.