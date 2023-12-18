19 декабря пензенцев ждет осенняя погода

Во вторник, 19 декабря, в Пензенской области будет плюсовая температура. Такой прогноз дали специалисты регионального гидрометцентра.
Ночью ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Термометры покажут -1…-3.
Днем воздух прогреется до +2 градусов, существенные осадки не прогнозируются, иногда будет выглядывать солнце. Юго-западный ветер подует со скоростью 9-14 метров в секунду.
«На предстоящей рабочей неделе в Пензенском крае сохранится влияние обширного циклона с Атлантики. Поэтому за окном по-прежнему периодически будут идти осадки смешанного характера, дуть порывистый ветер.
При этом в регион начнет активно закачиваться теплый воздух, что станет причиной резкого повышения температурного режима до положительных значений», - сообщили синоптики Приволжского УГМС.
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