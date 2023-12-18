19 декабря пензенцев ждет осенняя погода

18.12.2023 | 22:00

Во вторник, 19 декабря, в Пензенской области будет плюсовая температура. Такой прогноз дали специалисты регионального гидрометцентра.

Ночью ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Термометры покажут -1…-3.

Днем воздух прогреется до +2 градусов, существенные осадки не прогнозируются, иногда будет выглядывать солнце. Юго-западный ветер подует со скоростью 9-14 метров в секунду.

«На предстоящей рабочей неделе в Пензенском крае сохранится влияние обширного циклона с Атлантики. Поэтому за окном по-прежнему периодически будут идти осадки смешанного характера, дуть порывистый ветер.

При этом в регион начнет активно закачиваться теплый воздух, что станет причиной резкого повышения температурного режима до положительных значений», - сообщили синоптики Приволжского УГМС.