Пензенцев предупреждают о сильном ветре 15 декабря

В пятницу, 15 декабря, в Пензенской области будет менее холодно, но более ветрено. Об этом свидетельствует прогноз, сделанный метеорологами.
Синоптики ожидают порывы юго-восточного ветра до 15-19 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.
Ночью уличные термометры покажут -11...-13 градусов, днем -6...-8. Погода должна быть облачной с прояснениями, возможен небольшой снег.
Обстановка на дорогах региона останется напряженной из-за снежных переметов, поэтому водителей призывают быть максимально бдительными и аккуратными.
Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.
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