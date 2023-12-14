Пензенцев предупреждают о сильном ветре 15 декабря

14.12.2023 | 22:00

В пятницу, 15 декабря, в Пензенской области будет менее холодно, но более ветрено. Об этом свидетельствует прогноз, сделанный метеорологами.

Синоптики ожидают порывы юго-восточного ветра до 15-19 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ночью уличные термометры покажут -11...-13 градусов, днем -6...-8. Погода должна быть облачной с прояснениями, возможен небольшой снег.

Обстановка на дорогах региона останется напряженной из-за снежных переметов, поэтому водителей призывают быть максимально бдительными и аккуратными.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.