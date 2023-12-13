Дискотека: поломка светофора в Пензе вызвала положительные эмоции

13.12.2023 | 09:38

Поломка светофора на улице Центральной, неподалеку от аэропорта, превратила будничный вечер в Терновке почти что в праздник.

Водители заметили неисправность еще днем 12 декабря: средняя секция светодиодной конструкции вывалилась и повисла на проводах, продолжая светиться.

Стойкий сигнал не пропал и к вечеру. В темноте конструкция раскачивалась и кружилась на ветру, освещая пространство вокруг себя зеленым, желтым и красным светом поочередно, напоминая спецэффекты клубной вечеринки.

«Дискотека», «Красиво, скоро Новый год», «Время новогодних корпоративов началось», «С таким ветром - ничего удивительного», - высказались горожане, комментируя случившееся.

Один из пользователей отнесся к произошедшему критически: «Какие «ничего удивительного»!!! При каком таком ветре выдувает среднюю секцию светофора!?? Аналогично можно спихнуть на выдув левого повторителя поворотника!!! Ребят, ну это фиаско».