В Пензе сотрудники поликлиники ищут хозяина забытой собаки

08.12.2023 | 17:24

В Пензе ищут владельца собаки, оставленной у детской поликлиники на Рахманинова, 12. Животное утром пятницы, 8 декабря, увидели привязанным к крыльцу. Хозяин за ним так и не вернулся.

Поняв, что собака может замерзнуть, сотрудники медучреждения впустили ее внутрь, согрели и накормили.

«Стоит морозная погода, мы надеемся, что это не человеческая жестокость и кто-то по очень веской причине не забрал своего друга!» - написали медики в группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».

Животному нашли временную передержку. Владельца, ищущего своего питомца, просят позвонить по номеру 8 (999) 611-73-95.

Также ждут звонков от желающих приютить собаку.

Фото № 1 - Марии М.