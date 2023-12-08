В Пензе сотрудники поликлиники ищут хозяина забытой собаки

В Пензе ищут владельца собаки, оставленной у детской поликлиники на Рахманинова, 12. Животное утром пятницы, 8 декабря, увидели привязанным к крыльцу. Хозяин за ним так и не вернулся.
Поняв, что собака может замерзнуть, сотрудники медучреждения впустили ее внутрь, согрели и накормили.
«Стоит морозная погода, мы надеемся, что это не человеческая жестокость и кто-то по очень веской причине не забрал своего друга!» - написали медики в группе поликлиники в соцсети «ВКонтакте».
Животному нашли временную передержку. Владельца, ищущего своего питомца, просят позвонить по номеру 8 (999) 611-73-95.
Также ждут звонков от желающих приютить собаку.
Фото № 1 - Марии М.
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