Сетевое издание|18+|Пятница|8 дек 2023|17:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Приставы нашли в Засечном спрятанный автомобиль Kia Sorento

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителю Кондоля пришлось отдавать долги, так как он не смог спрятать от судебных приставов свой автомобиль Kia Sorento.

Мужчина накопил задолженность по налогам в размере более 1 млн рублей. Приставы, имевшие поручение добиться от него выплаты денег, выяснили, что сельчанин владеет несколькими машинами.

Обнаружить автомобили долго время не удавалось. Приставы неоднократно являлись по месту регистрации должника, чтобы наложить арест на имущество, но машин не находили.

«Было принято решение о заведении разыскного дела. В ходе разыскных мероприятий было установлено, что одно из транспортных средств находится у приятеля должника в с. Засечном. Автомобиль был арестован и передан на реализацию», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

Расставаться с машиной мужчина не захотел. Чтобы вернуть Kia, он полностью погасил задолженность и уплатил исполнительский сбор.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного УФССП России
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте