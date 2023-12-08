Приставы нашли в Засечном спрятанный автомобиль Kia Sorento

08.12.2023 | 17:05

Жителю Кондоля пришлось отдавать долги, так как он не смог спрятать от судебных приставов свой автомобиль Kia Sorento.

Мужчина накопил задолженность по налогам в размере более 1 млн рублей. Приставы, имевшие поручение добиться от него выплаты денег, выяснили, что сельчанин владеет несколькими машинами.

Обнаружить автомобили долго время не удавалось. Приставы неоднократно являлись по месту регистрации должника, чтобы наложить арест на имущество, но машин не находили.

«Было принято решение о заведении разыскного дела. В ходе разыскных мероприятий было установлено, что одно из транспортных средств находится у приятеля должника в с. Засечном. Автомобиль был арестован и передан на реализацию», - рассказали в УФССП России по Пензенской области.

Расставаться с машиной мужчина не захотел. Чтобы вернуть Kia, он полностью погасил задолженность и уплатил исполнительский сбор.