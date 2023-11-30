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Из жизни

Пензенскую область накроет густой туман

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Жителей Пензенской области предупреждают о густом тумане с видимостью 200-500 метров.

«Он ожидается местами по области в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью. Будьте внимательны и осторожны. Телефон 112», - предупредила население пресс-служба регионального ГУ МЧС России в 15:17 30 ноября.

Пешеходам и водителям следует проявлять повышенную бдительность и аккуратность на дороге, избегать опасных маневров.

По области объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина тому - сильные порывы южного ветра до 15-18 метров в секунду. Ночью местами ожидалась метель.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

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