Каменские приставы сумели принудить мужчину отдать долг ребенку

Каменские судебные приставы заставили мужчину выплатить задолженность по алиментам в размере более 200 000 рублей.
Давать деньги на содержание ребенка бывшей жене его обязал суд. Вот только положенные суммы нерадивый отец не перечислял.
«Тогда приставы применили в отношении должника полный комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный федеральным законом», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.
В ход пошли обращение взыскания на счета должника и его пенсию, ограничение ему выезда из страны и наложение ареста на его недвижимое имущество. После этого мужчина сдался и оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.
Ранее в Кузнецком районе приставы заставили злостного неплательщика алиментов отдать долг в 450 000 рублей. На него подействовало возбуждение уголовного дела и отправка в колонию-поселение.
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