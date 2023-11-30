Каменские приставы сумели принудить мужчину отдать долг ребенку

30.11.2023 | 18:32

Каменские судебные приставы заставили мужчину выплатить задолженность по алиментам в размере более 200 000 рублей.

Давать деньги на содержание ребенка бывшей жене его обязал суд. Вот только положенные суммы нерадивый отец не перечислял.

«Тогда приставы применили в отношении должника полный комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный федеральным законом», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.

В ход пошли обращение взыскания на счета должника и его пенсию, ограничение ему выезда из страны и наложение ареста на его недвижимое имущество. После этого мужчина сдался и оплатил задолженность по алиментам в полном объеме.

Ранее в Кузнецком районе приставы заставили злостного неплательщика алиментов отдать долг в 450 000 рублей. На него подействовало возбуждение уголовного дела и отправка в колонию-поселение.