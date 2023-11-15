Приставы вынудили кузнечанина отдать долг и вернуться в семью

15.11.2023 | 17:05

В Кузнецком районе судебные приставы заставили злостного неплательщика алиментов отдать долг. Для этого они применили все доступные инструменты.

Мужчина не давал денег на ребенка и накопил задолженность более 450 000 рублей.

Приставы возбудили исполнительное производство и обратили взыскание на 1/4 дома, принадлежащего кузнечанину. Ее передали в счет погашения долга.

Нерадивый отец все равно не начал обеспечивать дочку. Тогда на него завели уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным в неуплате средств на содержание ребенка (ст. 157 УК РФ) и отправил его в колонию-поселение.

Это заставило кузнечанина пересмотреть взгляды. «После освобождения из колонии мужчина вернулся в семью и погасил полностью долг. Теперь он уделяет больше внимания своей дочери», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.