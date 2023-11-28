29 ноября пензенцев ждет день без существенных осадков

28.11.2023 | 22:00

В среду, 29 ноября, в Пензенской области не ожидается существенных осадков, будет облачная с прояснениями погода. Такой прогноз сделали синоптики регионального гидрометцентра.

Ночью температура опустится до -6...-8 градусов, днем термометры покажут -2...-4. Подует умеренный юго-восточный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Неблагоприятные и опасные природные явления не прогнозируются.

О существенном похолодании в первой половине рабочей недели ранее предупреждали специалисты Приволжского УГМС. Небольшой снег в этот период возможен лишь в отдельных районах области. Потом ветер усилится и температура за окном повысится, пойдет мокрый снег.

В народном календаре 29 ноября - Матвеев день. Предки примечали: если на Матвея идет сильный снег и дуют ветры, то зима будет суровой до самых рождественских праздников, а если под теплым солнышком тает снег, то зима окажется мягкой и теплой.