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Из жизни

29 ноября пензенцев ждет день без существенных осадков

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В среду, 29 ноября, в Пензенской области не ожидается существенных осадков, будет облачная с прояснениями погода. Такой прогноз сделали синоптики регионального гидрометцентра.

Ночью температура опустится до -6...-8 градусов, днем термометры покажут -2...-4. Подует умеренный юго-восточный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Неблагоприятные и опасные природные явления не прогнозируются.

О существенном похолодании в первой половине рабочей недели ранее предупреждали специалисты Приволжского УГМС. Небольшой снег в этот период возможен лишь в отдельных районах области. Потом ветер усилится и температура за окном повысится, пойдет мокрый снег.

В народном календаре 29 ноября - Матвеев день. Предки примечали: если на Матвея идет сильный снег и дуют ветры, то зима будет суровой до самых рождественских праздников, а если под теплым солнышком тает снег, то зима окажется мягкой и теплой.

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